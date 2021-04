Polizei bittet um Hinweise : 34-Jähriger brutal in Kölner Parkhaus überfallen

Köln In Köln haben zwei Männer einen 34-Jährigen brutal in einem Parkhaus überfallen. Nachdem ein Räuber bereits durch Bilder einer Überwachungskamera gefasst werden konnte, bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise.

Zwei Männer haben in Köln einen 34-Jährigen brutal überfallen und geschlagen. Wie die Polizei erläuterte, hatten die Räuber den Mann am Nachmittag des 8. April in einem Parkhaus auf der Cäcilienstraße in der Kölner Innenstadt ins Gesicht geschlagen, mit einem Messer bedroht und ausgeraubt.