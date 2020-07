Mordkommission ermittelt : 34-Jähriger in Köln mit spitzem Gegenstand lebensgefährlich verletzt

Köln Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 24-Jähriger in Köln bei einer Auseinandersetzung davongetragen. Ein 25-Jähriger soll ihn mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben.

Am Freitagabend ist ein 34-jähriger Mann in Köln lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am späten Abend bekanntgab, hatte eine Zeugin gegen 21 Uhr eine lautstarke Auseinandersetzung am Ebertplatz gemeldet. Ein 25-jähriger Tatverdächtiger soll den Kölner dabei mit einem spitzen Gegenstand attackiert haben. Rettungskräfte brachten den schwerstverletzten Mann in ein Krankenhaus.