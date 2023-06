Deutzer Brücke in Köln 35-Jähriger stirbt nach Kollision mit PKW

Köln · Am Freitagabend ist an der Deutzer Brücke in Köln ein 35-Jähriger Mann nach einer Kollision mit einem PKW verstorben. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann über eine Absperrung geklettert sein.

03.06.2023, 13:56 Uhr

Am Freitagabend gegen 20 Uhr hat es in Köln an der Deutzer Brücke einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 35-jähriger Mann aus Baden-Württemberg von einem Auto erfasst worden sein. Der Unfallort auf Höhe Neumarkt wurde von der Polizei gesperrt. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann über eine Kette auf die Straße gestiegen sein, um seiner Reisegruppe hinterherzulaufen. Auf dem linken Fahrstreifen übersah der 35-Jährige einen in Richtung Deutz fahrenden SUV, welcher mit dem Fußgänger kollidierte. Das Unfallopfer wurde direkt zu einer Notoperation in eine Klinik gebracht, erlag aber noch in der Nacht seinen Verletzungen. Notfallseelsorger betreuten die Angehörigen und die Zeugen des Unfalls, außerdem war ein Unfallaufnahmeteam im Einsatz.

