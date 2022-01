Polizei sucht nach Täter : 36-Jähriger in Köln durch Stiche und Schläge lebensgefährlich verletzt

Köln Ein 36 Jahre alter Mann ist am Samstagabend bei einem Streit von einem 29-Jährigen durch Stiche und Schläge lebensgefährlich verletzt. Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter.

Durch Schläge und Stiche ist ein 36-jähriger Mann am Samstagabend auf dem Weilerweg in Köln-Volkoven-Weiler lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor soll der Kölner in einer Gaststätte aus noch ungeklärten Gründen mit einem 29-Jährigen in Streit geraten sein. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit.