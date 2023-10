Festnahme am Freitagabend 39-Jähriger steht im Verdacht eigenen Vater getötet zu haben

Die Polizei Köln hat am Freitagabend einen 83-jährigen Mann lebensgefährlich verletzt in seiner Wohnung im Stadtteil Altstadt-Nord aufgefunden. Trotz erfolgter Erster Hilfe erlag der Mann jedoch kurz darauf im Krankenhaus seinen Verletzungen. Dies teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Bekannter des 83-Jährigen hatte die Polizei verständigt, nachdem er den Mann nicht erreichen konnte.