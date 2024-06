Friedlicher Protest Tausende demonstrieren in Köln gegen Kreisparteitag der AfD

Mehr als 4000 Menschen haben am Sonntag in Köln gegen einen Kreisparteitag der Alternative für Deutschland (AfD) demonstriert. Angemeldet gewesen seien ungefähr 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei. Einsatzkräfte begleiteten die Veranstaltung, berichtete der Polizeisprecher. Bislang verlaufe jedoch alles im Rahmen. Der Protest werde voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden fortgesetzt.