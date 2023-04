Unfall in Köln-Bickendorf 47-Jähriger wird von KVB-Bahn erfasst und tödlich verletzt

Ein 47-Jähriger ist am Donnerstagabend in Köln-Bickendorf von einer KVB-Bahn erfasst und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Kölner Polizei war gegen 21.45 Uhr eine Bahn der Linie 3 in Richtung Görlinger Zentrum unterwegs. In Höhe der Haltestelle Akazienweg stieß sie mit dem Mann zusammen.