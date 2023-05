Polizei sucht nach Angreifer 58-Jährige in Kölner Stadtbahn sexuell belästigt

Ein Mann hat am Samstagabend eine 58-jährige Frau in einer Kölner Stadtbahn angegriffen und sexuell belästigt. Der 15 bis 20 Jahre alte Unbekannte habe der Frau um kurz nach 21 Uhr in der Linie 9 (in Fahrtrichtung „Königsforst“) zunächst an die Brust gegriffen und sich dann selbst entblößt, gab die Kölner Polizei am Montag bekannt. An der Haltestelle „Rath-Heumar“ habe er die Frau aus der Bahn in Richtung des angrenzenden Parkplatzes gezerrt. Er habe erst von der Kölnerin abgelassen, als ihr andere Menschen zu Hilfe gekommen seien, heißt es. Daraufhin sei er laut Mitteilung geflüchtet.