Unfall in Köln : 58-jähriger Autofahrer überfährt zwei junge Frauen am Fühlinger See

Der Fühlinger See in Köln. (Archivbild) Foto: GA-Archiv

Am Fühlinger See in Köln hat ein 58-Jähriger zwei Frauen überfahren. Zuvor soll er mit den beiden Alkohol getrunken haben.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Mann hat am Abend zwei auf dem Boden sitzende Frauen auf einem Parkplatz am Fühlinger See in Köln überfahren. Eine 22-Jährige wurde dabei lebensgefährlich und eine 35-Jährige schwer verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Dem 58-jährigen Fahrer des Autos wurde eine Blutprobe entnommen, da er alkoholisiert gewesen sein soll. Laut Polizeiangaben hätten die drei Personen möglicherweise zuvor miteinander getrunken. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

(dpa)