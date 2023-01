Unfallflucht in Köln : Mercedes-Fahrer verletzt 62-Jährigen tödlich und flieht

Unfallflucht in Köln

Gegen 23.30 Uhr ereignete sich der tödliche Unfall auf der Siegburger Straße in Deutz. (Symbolfoto) Foto: Malte Christians/Symbol/Archiv

Köln-Deutz In der Nacht zum Sonntag ist ein 62-jähriger Kölner bei einem Unfall in Köln-Deutz tödlich verletzt worden. Ein Mercedes erfasste den Mann frontal. Der Autofahrer floh vom Unfallort. Die Polizei fahndet nach dem Flüchtigen.

In der Nacht zum Sonntag gegen 23.30 Uhr ereignete sich auf der Siegburger Straße nahe der Haltestelle Poller Kirchweg in Deutz ein tödlicher Verkehrsunfall. Dies teilte die Polizei Köln mit. Ein 62 Jahre alter Kölner wurde dabei von einem dunklen Mercedes-Benz frontal erfasst und in das parallel zur Straße verlaufende Stadtbahn-Gleisbett geschleudert. Der 62-Jährige wurde dabei tödlich verletzt.