22-Jähriger fährt über rote Ampel Fußgängerin stirbt nach Unfall mit Rennradfahrer in Köln

Auf dem Salierring in der Kölner Südstadt hat am Montagmorgen ein Rennradfahrer eine 81-Jährige erfasst. Die Seniorin ist an ihren Verletzungen gestorben. Der 22 Jahre alte Radfahrer habe nach ersten Ermittlungen eine rote Ampel überfahren, teilte die Polizei am Dienstag mit.