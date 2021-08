Unfall in Köln : 90-Jähriger wird von Straßenbahn mitgeschleift

Unfall in Köln

In Köln ist ein 90-Jähriger von einer Straßenbahn mitgeschleift worden. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Ein 90-Jähriger ist in Köln von einer Straßenbahn mitgeschleift und dabei schwer verletzt worden. Der Mann hatte zuvor offenbar versucht, die Bahn noch zu bekommen.

Ein 90 Jahre alter Mann hat sich in Köln beim Versuch, in eine Straßenbahn einzusteigen, schwer verletzt. Der Senior hatte seinen Gehstock in die sich zur Abfahrt schließende Tür gehalten.