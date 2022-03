Entschärfung am Dreieck Heumar : A3, A4 und A59 werden nach Bombenfund am Mittag gesperrt

Die A4 bei Köln. (Archivfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Update Köln Am Autobahndreieck Heumar ist am Freitagvormittag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Diese soll noch am heutigen Freitag entschärft werden. Dafür werden die Autobahnen 3, 4 und 59 am Mittag gesperrt.



Die Autobahnen 3, 4 und 59 werden an diesem Freitagmittag im Dreieck Köln-Heumar zeitweise gesperrt. Die Vollsperrungen werden seit etwa 12.30 Uhr eingerichtet oder haben zu dem Zeitpunkt bereits begonnen, teilte die Autobahn GmbH mit. Grund für die Sperrung ist die Entschärfung einer Bombe, die bei Bauarbeiten am Vormittag an der Autobahn im Bereich des Dreiecks entdeckt wurde. Das teilte die Stadt Köln mit. Bei dem Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg handelt es sich um eine Ein-Zentner-Bombe.

Die Autobahn GmbH geht davon aus, dass die Autobahnen voraussichtlich für mehrere Stunden gesperrt bleiben. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat den vorläufigen Gefahrenbereich mit einem Radius von 300 Metern festgelegt. Anwohner sind von der Sperrung des Gefahrenbereichs nicht betroffen.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis