Sperrung seit dem Nachmittag : A4 bei Köln wegen Bombenentschärfung gesperrt

Die Autobahn 4 zwischen Köln-West und Köln-Süd ist am Dienstagnachmittag gesperrt worden. Der Grund sind fünf Weltkriegsbomben, die am Vormittag gefunden wurden und nun entschärft werden.

In Köln-Rondorf sind am Dienstagvormittag fünf Weltkriegsbomben gefunden worden. Für die Entschärfung ist die Autobahn 4 zwischen Köln-West und Köln-Süd am Nachmittag gesperrt worden, wie die Stadt Köln mitteilt. Demnach wurde die Autobahn ab etwa 15.20 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Wie lange die Autobahn gesperrt bleiben muss, ist unklar. „Da insgesamt fünf Bomben zu entschärfen sind, kann die Dauer der Entschärfungen nicht abgeschätzt werden“, heißt es von der Stadt Köln. Autofahrer sollen das Gebiet weiträumig umfahren. Die aktuelle Verkehrslage finden Sie hier.