Drei Beamte verletzt : Illegale Party mit rund 1000 Menschen in Köln aufgelöst

Illegale Party mit rund 1000 Menschen in Köln aufgelöst

Der Aachener Weiher in Köln (Archivfoto). Foto: dpa/Marius Becker

Köln Eine illegale Feier hat am Freitag die Polizei in Köln auf den Plan gerufen. Rund 1000 Partygäste versammelten sich auf den Wiesen des Aachener Weihers. Bei der Auflösung der Party wurden zwei Polizisten und ein Mitarbeiter des Ordnungsdienstes verletzt.

In Köln haben Polizei und Stadt eine illegale Party mit rund 1000 Teilnehmern am Aachener Weiher aufgelöst. Zwei Polizisten und ein Mitarbeiter des Ordnungsdienstes seien dabei leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.