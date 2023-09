Agrippabad in Köln Acht Männer sollen 13-Jährige sexuell missbraucht haben

Köln · In Köln sollen am Sonntag acht Männer ein 13-jähriges Mädchen in einem Schwimmbad sexuell missbraucht haben. Die Polizei stellte die Tatverdächtigen, die unter anderem aus Bonn und Köln kommen, und sucht nun nach Zeugen.

18.09.2023, 14:48 Uhr

Die Polizei Köln war mit sieben Beamten vor Ort. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch





In Köln sollen am Sonntag acht Männer im Alter zwischen 16 bis 26 Jahren ein 13-jähriges Mädchen im Agrippabad bedrängt und sexuell missbraucht haben. Drei 16 Jahre alte Jugendlichen, drei 21-Jährige, ein 22 Jahre alter und ein 26 Jahre alter Mann sollen das Mädchen gegen 18.20 Uhr im Außenbecken des Agrippabads umringt haben, teilte die Polizei mit. Die Männer sollen die 13-Jährige bedrängt, hochgeworfen und unter Wasser getaucht haben. Dabei soll einer der 16-Jährigen, der in Köln wohnt, dem Mädchen unter die Bikinihose gegriffen haben. Das Mädchen befreite sich und meldete den Vorfall dem Bademeister, welcher die Polizei alarmierte. Die Polizei Köln war mit sieben Streifenwagen vor Ort und stellte die Tatverdächtigen, als diese das Schwimmbad verlassen wollten. Auch einen Zeugen, der die Tat beobachtet haben soll, konnten die Beamten vor Ort antreffen. Die Tatverdächtigen sollen in Bonn, Köln, dem Rhein-Sieg-Kreis, dem Rhein-Erft-Kreis und im Rheinisch-Bergischen Kreis wohnen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Badegäste, die Angaben zu dem möglichen Tatgeschehen machen können, darum, sich telefonisch unter 0221 2290 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.

(ga)