Auf Fahrbahn gelegen : Wohnungsloser in Köln von Auto überrollt und schwer verletzt

Am Mittwoch überrollte ein Autofahrer einen am Boden liegenden Mann. (Symbolbild) Foto: DPA

Köln In der Kölner Altstadt ist am frühen Mittwochabend ein Mann schwer verletzt worden. Er lag auf der Straße, als er von einem Autofahrer überrollt wurde. Der Verletzte war offenbar stark alkoholisiert.

Am Mittwochabend kam es gegen 17.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Altstadt-Nord in Köln. Wie die Polizei mitteilte, sei ein 40-jähriger Autofahrer vom Eigelstein in die Machabäerstraße abgebogen. Auf der dortigen Fahrbahn lag ein 43 Jahre alter, mutmaßlich stark alkoholisierter Mann auf dem Boden.