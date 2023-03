Fahndung in Köln Unbekannte greifen 30-Jährigen an und verletzen ihn lebensgefährlich

In der Nacht auf Montag haben in Köln-Deutz vier noch unbekannte Männer auf einen 30 Jahre alten Mann eingeschlagen und ihn getreten. Dabei haben sie den Mann lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei Köln mit. Mehrere Zeugen sollen am Ottoplatz kurz vor Mitternacht beobachtet haben, wie die vier Männer den 30-Jährigen attackiert haben. Die Zeugen benachrichtigten die Polizei.