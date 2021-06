Aachener Weiher in Köln : Angreifer fügt 19-Jährigem zweifachen Schädelbruch zu

Köln In Köln hat ein unbekannter Mann einem 19-Jährigen bei einer Auseinandersetzung am Aachener Weiher einen zweifachen Schädelbruch zugefügt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Unbekannter hat in Köln in der Nacht zu Samstag bei einer Auseinandersetzung einen 19 Jahre alten Mann schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, schlug ihm der Mann gegen 3.15 Uhr in der Innenstadt am Aachener Weiher zwischen Biergarten und Richard-Wagner-Straße in Höhe der dortigen Geschwindigkeitsmesseanlage so fest ins Gesicht, dass der 19-Jährige zu Boden fiel, mit dem Kopf auf den Bürgersteig schlug und dann kurzzeitig das Bewusstsein verlor.