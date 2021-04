Köln : Mann mit Kippa von Angreifern niedergeschlagen und beraubt

Köln Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag einen Mann in der Kölner Innenstadt angegriffen und ausgeraubt. Sie stahlen ihm unter anderem seine Kippa. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Ein 52-Jähriger ist in der Kölner Innenstadt von bislang unbekannten Tätern niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, habe sich der Mann in der Nacht zu Sonntag gegen 0.15 Uhr alkoholisiert zu Fuß auf den Weg vom Friesenplatz in Richtung Sülz begeben. Gegen 3 Uhr fanden Polizisten den Mann an der Ecke Aachener Straße/Brüsseler Straße verletzt auf dem Boden liegen.