Strafverfahren wegen tätlichen Angriffes : Polizisten am Kölner Hauptbahnhof werden mit Fäusten attackiert

Köln Am Mittwoch gab es zwei Vorfälle, bei denen Polizisten am Kölner Hauptbahnhof angegriffen wurden. Einer der Beschuldigten war stark alkoholisiert.

Am Mittwochabend kam es am Hauptbahnhof Köln zu zwei Angriffen auf Polizeibeamte. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei Köln am Donnerstagmorgen mitteilte, habe an jenem Abend gegen 22 Uhr ein 59-Jähriger einen Polizisten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der betroffene Beamte und sein Kollege hätten sich am Breslauer Platz in einem Bürgergespräch befunden, als der Täter sie überrascht habe. Dabei soll er den Betroffenen am Kinn und im Mundbereich verletzt haben, hieß es weiter. Die beiden Polizisten überwältigten daraufhin den 59-Jährigen und führten ihn zur Polizeistation, wo er in Gewahrsam genommen wurde. Es wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffes eingeleitet. Der verletzte Polizist musste von einem Arzt behandelt werden.