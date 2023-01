Missbrauchsskandal : Betroffener bleibt bei Schmerzensgeldforderung gegen Erzbistum Köln

Köln Ein Betroffener des Missbrauchsskandals bleibt bei seiner Schmerzensgeldforderung gegen das Erzbistum Köln. Der Mann soll in den 1970er-Jahren von einem Priester mehr als 320-mal missbraucht worden sein.

Ein Missbrauchsbetroffener bleibt bei seiner Forderung von 725.000 Euro Schmerzensgeld gegen das Erzbistum Köln. Sollte die Erzdiözese diese Summe sowie weitere 80.000 Euro für mögliche künftige Schäden anerkennen, wäre ein Vergleich möglich, sagte Anwalt Eberhard Luetjohann am Montag der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). „Das Erzbistum würde in dem Fall immer noch als Gewinner aus dem Gerichtssaal herausgehen, weil es nämlich kein Präzedenzurteil gibt“, so Luetjohann.