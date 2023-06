Hinweise auf Gewaltverbrechen Anwohner finden Leiche in Kölner Park

In einem Park an der Geldernstraße in Köln-Bilderstöckchen haben Anwohner am Freitag die Leiche eines Mannes gefunden, der möglicherweise umgebracht worden ist. Es gebe Hinweise, die auf eine äußerliche Gewalteinwirkung hindeuten könnten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.