Skurrile Fahndungsfotos : Mann soll mit Kleinkind in die Köln Arcaden eingebrochen sein

Ein bislang unbekannter Mann soll mehrfach Einbrüche in den Köln Arcaden begangen haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Köln Die Polizei sucht derzeit mit Fahndungsfotos nach einem mutmaßlichen, dreifachen Einbrecher. Der Unbekannte soll mehrfach in die Köln Arcaden eingebrochen sein. Auf den Bildern ist er aber nicht alleine.



Zwischen November 2020 und August 2021 soll ein bislang unbekannter Mann drei Einbrüche in den Köln Arcaden begangen haben. Wie die Polizei Köln am Freitag mitteilte, soll der mutmaßliche Einbrecher am 8. November 2020 zum ersten Mal versucht haben, in einen Verkaufsstand für E-Zigaretten einzubrechen. Dabei soll er eine rote Jogginghose, weiße Turnschuhe, eine graue Jacke und eine rote Wintermütze der Marke Puma getragen haben.

Beim zweiten Einbruch am 25. Mai 2021 wurde in den hinteren Bereich eines italienischen Restaurants eingebrochen. Dem Unbekannten wird vorgeworfen, die Tür zum Lagerraum des Restaurants aufgebrochen und Bargeld gestohlen zu haben.

Am 13. August dieses Jahres soll er erneut versucht haben, in das Restaurant einzubrechen. Diesmal scheiterte er aber offensichtlich an der Lagertür.

Die Polizei fahndet nun mit den Bildern einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Einbrecher. Neben dem jungen Mann ist auf den Fotos auch ein Kleinkind zu sehen, das er vor sich trägt.

Dieser bislang unbekannte Mann soll mehrfach Einbrüche in den Köln Arcaden begangen haben. Foto: Polizei Köln

Die Ermittler gehen davon aus, dass er in beiden Fällen die auf den Bildern abgelichtete Kleidung getragen hat. Bei allen drei Taten soll eine Frau mit einem Kind im Kinderwagen auf den Mann gewartet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 71 unter der Telefonnummer (0221) 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

