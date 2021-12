Intensivmediziner aus Köln : Arzt über Covid-Intensivpatienten: „Russisches Roulette ist sicherer“

Köln Rund ein Drittel der Corona-Patienten auf den Intensivstationen sterben, sagt Bernd Böttiger. Der Kölner Intensivmediziner zeichnet ein dramatisches Bild der Lage und äußert sich auch zu den Gründen, die Ungeimpfte ihm nennen.

Der Kölner Intensivmediziner Bernd Böttiger hat die Situation von Corona-Patienten in Krankenhäusern als dramatisch geschildert. „Von denen, die auf Intensivstation liegen, können wir nur vielleicht 50, vielleicht 60, vielleicht 65 Prozent retten – die anderen sterben. Also ein Drittel bis die Hälfte dieser Patienten sterben“, sagte der Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin der Universitätsklinik Köln am Donnerstagabend in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“. „Russisches Roulette ist viel sicherer, um das mal salopp zu formulieren.“