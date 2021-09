Attacke auf schwangere Frau in Köln : Möglicherweise falscher Mann angeklagt

Attacke auf schwangere Frau in Köln

Köln Die Staatsanwaltschaft prüft, ob im Fall einer Prügelattacke auf eine schwangere Frau in Köln der falsche Mann als mutmaßlicher Täter angeklagt worden ist. Der Verdächtige war noch vor Beginn des Prozesses gestorben.

Im Fall einer Prügelattacke auf eine schwangere Frau in Köln prüft die Staatsanwaltschaft, ob der falsche Mann als mutmaßlicher Täter angeklagt worden ist. Der Verdächtige war vor Beginn des für diesen Freitag geplanten Prozesses gestorben, so dass das Verfahren eingestellt wurde, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag sagte. Nun prüfe die Behörde aber, „ob gegen eine andere Person Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung aufzunehmen sind“.