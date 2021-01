Verkehr mehrere Tage eingeschränkt : Ausfall einer Ampelanlage sorgt für Sperrungen in Köln

Der Ausfall einer Ampelanlage in Köln sorgte gleich für mehrere Sperrungen in der Domstadt. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Köln Am Kölner Neumarkt ist es am Sonntagnachmittag zum Ausfall einer Ampel gekommen, die weitreichende Folgen für die Verkehrssituation in der Domstadt hatte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Sonntagnachmittag ist eine Kölner Ampelanlage am Neumarkt ausgefallen. Wie die Stadt Köln mitteilte, habe der „irreparable Schaden“ dazu geführt, dass gleich mehrere Verkehrswege für Autos, Radfahrer und Fußgänger gesperrt werden mussten. Der Schaden könnte mehrere Tage lang andauern.

Von der Nordseite des Neumarkts kommend, konnte der Kfz- und Radverkehr nur auf die Hahnenstraße Richtung Rudolfplatz fahren. Die Kreuzung der Hahnenstraße in Richtung „Im Laach“, Marsilstein und Schaafenstraße konnte unterdessen nicht mehr befahren werden. Ebensowenig wie die Abzweige zur Cäcilienstraße und zur Deutzer Brücke.