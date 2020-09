Unfall in Köln : Zwei Personen nach Unfall mit Straßenbahn lebensgefährlich verletzt

Unfall in Köln

Köln In Köln ist ein VW-Fahrer und seine Beifahrerin bei einem Unfall mit einer Straßenbahn lebensgefährlich verletzt worden. Der Autofahrer soll versucht haben, die Schienen zu queren.

In Köln-Dellbrück sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn der Linie 3 zwei Personen lebensgefährlich verletzt worden. Nach dem Unfall am Montagnachmittag war der VW-Fahrer (83) und seine Beifahrerin mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht worden. Die Bahnfahrerin erlitt einen Schock.