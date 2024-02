Unfall am „Niehler Ei“ in Köln Autofahrer kommt mit 120 Stundenkilometern von der Straße ab

In Köln ist am Sonntagmorgen ein 28 Jahre alter Fahrer mit seinem Porsche Panamera von der Straße abgekommen. Der 28-Jährige soll zusammen mit seinen 19 und 22 Jahre alten Mitfahrenden mit 120 Stundenkilometern in den Kreisverkehr „Niehler Ei“ eingefahren sein, obwohl an dieser Stelle nur 30 Stundenkilometer erlaubt sind, teilte die Polizei mit.