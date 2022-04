Unfall in Köln : Autofahrer fährt mit über zwei Promille ins Gleisbett

Unfall in Köln

Köln Mit reichlich Promille im Blut ist am frühen Sonntagmorgen ein Autofahrer in Köln mit seinem Wagen ins Gleisbett statt auf den Hohenstaufenring abgebogen.

Da hatte wohl jemand eindeutig zu tief ins Glas geschaut: Am frühen Sonntagmorgen ist ein betrunkener Autofahrer an der Haltestelle Zülpicher Platz statt auf den Hohenstaufenring auf das Gleisbett abgebogen und mit seinem BMW stecken geblieben.

Polizisten ordneten noch am Unfallort die Entnahme einer Blutprobe an, als ein Atemalkoholtest bei dem 40-Jährigen einen Wert von über zwei Promille ergab.

Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige und ein Fahrverbot. Seinen Führerschein übergab er noch an Ort und Stelle an die hinzugerufenen Polizisten. Bis zur Bergung des Kleinwagens war die Bahnstrecke an der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt.