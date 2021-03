A3 bei Köln : Autofahrer schleudert auf Flucht betrunken über Betonwand

In der Nacht zu Donnerstag war die Polizei auf der A3 bei Köln im Einsatz. Foto: DPA (Symbolfoto)

Köln In der Nacht zu Donnerstag hat sich ein betrunkener Autofahrer auf der Flucht vor der Polizei spektakulär mit seinem Wagen überschlagen. Auf der A3 schleuderte er bei Köln über eine Betonschrammwand.

Ein betrunkener Autofahrer hat sich in Köln auf der Flucht vor der Polizei spektakulär mit seinem Wagen überschlagen. Das Auto sei in der Nacht zum Donnerstag auf der Autobahn 3 über eine sogenannte Betonschrammwand geschleudert, teilte die Polizei mit. Anschließend kam es auf den Rädern wieder zum Stehen. „Dem mit mutmaßlich mehr als zwei Promille alkoholisierten 33-Jährigen gelang es, leicht verletzt aus dem Wrack zu klettern“, berichteten die Beamten. Einen anschließenden Fluchtversuch habe die Polizei dann aber unterbunden. Sie ordneten eine Blutprobe an.