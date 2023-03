Sachbeschädigung und Raub Mann bedroht Bäckereimitarbeiter mit Wasserpistole

Köln · Mit einer Wasserpistole bewaffnet hat am Mittwoch ein Mann eine Bäckerei in Köln überfallen. Anschließend schlug er die Scheibe eines Linienbusses am Breslauer Platz ein.

23.03.2023, 13:38 Uhr

Ein Mann hat in Köln einen Bäckereimitarbeiter bedroht. (Symbolfoto) Foto: dpa/Bernd Weissbrod





Am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr hat ein 49-jähriger Mann aus Würselen eine Bäckerei in Köln überfallen. Er soll die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer Wasserpistole bedroht haben, woraufhin diese ihm Brötchen gaben. Wenig später wurden Einsatzkräfte zu einer zerstörten Busscheibe gerufen. Die Streifen, die nach dem 49-Jährigen gefahndet hatten, nahmen ihn daraufhin am Busbahnhof des Breslauer Platzes fest. Nach Angaben der Polizei soll er dort einen Pflasterstein aus der Bordsteinkante genommen und gegen einen Linienbus geworfen haben. Die Scheibe wurde zerstört, der Busfahrer blieb jedoch unverletzt. Nach der Festnahme soll sich der Mann nicht zu den Tatvorwürfen geäußert haben. Er verblieb im Polizeigewahrsam und wird am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Die Streife stellte fest, dass die Wasserpistole auch direkt als solche zu erkennen war. Sie leitete Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahl ein. Weitere Ermittlungen dauern an.

(ga)