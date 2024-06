Evakuierung am Mittwochabend Weltkriegsbombe im Rhein in Köln entdeckt

Am Mittwochabend hat ein Baggerschiff in Höhe von Köln-Langel eine Weltkriegsbombe aus dem Rhein an die Oberfläche befördert. Mit der Bombe an Bord soll das Schiff im Laufe des späten Abends am Fährhafen in Langel anlegen. Nach Angaben der Stadt Köln soll die britische Fünf-Zentner-Bombe noch in der Nacht auf Donnerstag, 20. Juni, kontrolliert gesprengt werden.