Baugerüst stürzt ein : Arbeiter in Köln lebensgefährlich verletzt

Arbeiter in Köln lebensgefährlich verletzt

Köln Mehrere Personen haben der Kölner Feuerwehr am Freitagmorgen einen Arbeiter gemeldet, der unter einem eingestürzten Baugerüst gelegen hatte. Wie es dazu kommen konnte, ist unklar.

Beim Einsturz eines Baugerüsts in Köln ist ein Mann am Freitag lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers hatten mehrere Anrufer am Morgen gemeldet, dass eine Person unter den Gerüsttrümmern liege und eingeklemmt sei.