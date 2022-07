Fund bei Bauarbeiten : Weltkriegsbombe in Köln am Montag entschärft

Eine Fünf-Zentner-Bombe. Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Update Köln Bei Bauarbeiten ist am Montagvormittag in Köln-Bayenthal eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der 500 Kilo schwere Blindgänger wurde noch am selben Abend entschärft. Mehr als 5000 Menschen wurden evakuiert.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf einer Baustelle im Bereich Bonner Straße in Köln-Bayenthal ist am Montagvormittag eine Bombe gefunden worden. Wie die Stadt Köln mitteilte, handelt es sich um einer fünf Zentner schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Weltkriegsbombe in Köln-Bayenthal gefunden!

Der endgültige Gefahrenbereich wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst mit einem Radius zwischen 400 und 500 Metern festgelegt. Rund 5.200 Personen werden von Evakuierungen betroffen sein. pic.twitter.com/r2lLMBtSfx — Stadt Köln (@Koeln) July 18, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Bombe musste noch am selben Tag entschärft werden. Dafür wurde der Gefahrenbereich großräumig abgesperrt, von den Evakuierungsmaßnahmen waren nach Angaben der Stadt Köln rund 5200 Menschen betroffen. Auch der Verkehr in dem Bereich wurde abgesperrt. Für die Entschärfung zuständig waren das Ordnungsamt der Stadt Köln und der Kampfmittelbeseitigungsdienst Düsseldorf (KDB).

Für Anwohner war eine Anlaufstelle in der Sporthalle auf dem Klaus-Usonka-Weg eingerichtet. Wie die Stadt Köln mitteilte, konnte die die Bombe gegen 23 Uhr erfolgreich entschärft werden.

(ga)