Beleidigung und Bedrohung mit Pyrotechnik : Gewalt am Görlinger-Zentrum in Köln

Gewalt am Görlinger-Zentrum in Köln

Köln Kölner Polizisten wurden in Köln-Bocklemünd von einen 17-Jährigen mit einer Silvesterrakete beschossen und ein 36-Jähriger nach einem "Heil-Hitler"-Gruß in Gewahrsam genommen.

Navch dem Angriff war der Jugendliche in die Kafkastraße gerannt, wo die Einsatzkräfte ihn in einem Beet zwischen Büschen antrafen. Der 17-Jährige beleidigte die Polizisten und drohte ihnen mit einem weiteren Angriff in der Silvesternacht. Die Beamten übergaben den Angreifer an eine Jugendeinrichtung.