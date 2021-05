Fahndung : Betrüger erbeuten Schmuck in Köln

Betrüger erbeuten Schmuck in Köln

Köln In Köln haben sich zwei Betrüger als Angestellte des Wasserwerks verkleidet und so eine 83-Jährige bestohlen. Die Polizei fahndet nun nach den Tatverdächtigen.

In Köln-Lindenthal haben sich am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr zwei Betrüger als Angestellte eines Wasserwerks ausgegeben, um sich Zutritt zur Wohnung einer 83-Jährigen zu verschaffen. Unter dem Vorwand die Wasserleitungen überprüfen zu wollen, klingelten die beiden Unbekannten bei der Kölnerin in der Scheffelstraße. Wie die Polizei mitteilte durchsuchte nach derzeitigem Ermittlungsstand einer der beiden Tatverdächtigen die Wohnung und entwendete eine Schmuckschatulle samt Inhalt aus dem Schlafzimmer, während der andere Tatverdächtige mit der 83-Jährigen durch die Zimmer ging.