Köln: Betrunkener Autofahrer flieht und stößt mit Streifenwagen zusammen​

Köln Ein betrunkener Autofahrer ist von der A57 bei Köln vor der Polizei geflohen. Auf der Flucht stieß der mit mehr als zwei Promille betrunkene Mann dann mit einem Streifenwagen zusammen.

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein betrunkener Autofahrer in Köln mit einem Streifenwagen zusammengestoßen. Anschließend sei ein zweiter, an der Verfolgung beteiligter Streifenwagen auch noch in das geflohene Fahrzeug geprallt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Wagen des Betrunkenen sei sichergestellt worden.