Polizei sucht Zeugen : Zwei bewaffnete Männer überfallen Kölner Möbelgeschäft

Köln Zwei Maskierte und Bewaffnete haben ein Möbelgeschäft in Köln überfallen und zwei Angestellte in einem Büro gefesselt. Die Täter flüchteten, die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei bewaffnete Männer haben am Dienstagabend ein Möbelgeschäft in Köln-Ossendorf überfallen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stürmten die beiden Maskierten gegen 20 Uhr in das Büro des Geschäfts an der Butzweilerstraße, an der sich mehrere Möbelgeschäfte befinden. Die Täter fesselten die beiden Angestellten, bedrohten diese mit Schusswaffen und forderten Bargeld.