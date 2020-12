Rettungskräfte führten Wiederbelebung durch : Mann bricht nach Streit vor Kölner Discounter zusammen

Am Montag brach ein 53-jähriger Mann vor einem Discounter zusammen. (Symbolbild) Foto: dpa

Köln Am Montag kam es zu einem Streit in einem Kölner Discounter. Kurze Zeit später brach einer der Streitenden zusammen und musste von Rettungskräften wiederbelebt werden.

Am Montagnachmittag brach gegen 14.30 Uhr ein 53-jähriger Kölner vor einem Discounter an der Escher Straße in Köln-Bilderstöckchen zusammen. Zeugen alarmierten Rettungskräfte. Bis diese kamen, führte ein Streifenpolizist eine Herz-Lungenwiederbelebung durch.