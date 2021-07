Stadtteil Bilderstöckchen : Toter Säugling in Kölner Babyklappe gefunden

Toter Säugling in Kölner Babyklappe gefunden

Köln In einer Babyklappe eines Kölner Frauenhauses ist am Montag ein toter Säugling gefunden worden. Die Polizei sucht jetzt nach der Mutter - und möglichen Zeugen.

Im Kölner Stadtteil Bilderstöckchen ist am Montag ein toter Säugling gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Baby gegen 10.45 Uhr in einer Babyklappe eines Frauenhauses an der Escher Straße gefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des kleinen Jungen feststellen.