Fund vor Babyklappe : Mordkommission ermittelt nach Fund von totem Säugling in Köln

Update Köln Vor einer Babyklappe eines Kölner Frauenhauses ist am Montag ein toter Säugling gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus und suchen nach der Mutter - und möglichen Zeugen.

Im Kölner Stadtteil Bilderstöckchen ist am Montag ein toter Säugling gefunden worden. Wie die Polizei am Mittag mitteilte, wurde das Baby gegen 10.45 Uhr vor einer Babyklappe eines Frauenhauses an der Escher Straße gefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des kleinen Jungen feststellen.

Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, dass der Säugling in der Babyklappe gefunden worden sei. Inzwischen stehe fest, dass das Kind vor der Babyklappe im Freien lag, heißt es am Montagabend. Wer das Baby dort hingelegt hatte, sei unklar.

Die Polizei sucht deshalb dringend Zeugen und fragt: Wer hat am Montagvormittag Beobachtungen gemacht, die mit dem Auffinden des Babys in Zusammenhang stehen könnten? Wer kennt eine Frau, die schwanger war, jetzt aber kein Kind hat? Hinweise nehmen die Ermittler unter 0221/2290 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.