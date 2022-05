Sprengung am Dienstag : Blindgänger auf KVB-Gelände in Köln entdeckt

Köln Auf dem KVB-Gelände in Köln-Braunsfeld ist am Dienstagmorgen ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt werden. Tausende müssen evakuiert werden. Die Bombe soll noch am Dienstag gesprengt werden.



Bei Sondierungsarbeiten ist am Dienstagmorgen in Köln ein Bombenblindgänger mit Langzeitzünder aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Bombe wurde auf dem KVB-Gelände in Braunsfeld gefunden.

Nach Mitteilung der Stadt Köln kann der Kampfmittelbeseitigungsdienst die Bombe wegen des Langzeitzünders nicht entschärfen. Für die geplante Sprengung, die noch am Dienstag durchgeführt werden soll, wird der Gefahrenbereich in einem Radius von 500 Metern abgesperrt und evakuiert.

Rund 5.300 Personen sind von der Evakuierung betroffen. Für sie stellt die Stadt Köln Räume im Rheinenergiestadion zur Verfügung. Die genaue Uhrzeit für die Sprengung stand am Vormittag noch nicht fest.

Mehrere KVB-Linien unterbrochen