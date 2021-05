Mordkommission ermittelt : 17-Jähriger in Köln mit Messer lebensgefährlich verletzt

Köln Am Samstag hat es in Köln eine Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern gegeben. Drei Beteiligte wurden dabei schwer verletzt. Ein 17-Jähriger wurde mit einem Messer angegriffen.

Am Samstagabend ist es gegen 18.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern in Köln-Blumenberg gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hätten sich zwei Gruppen vor einem Kiosk in der Gersbergstraße am Bahnhof Blumenberg gestritten.