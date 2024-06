Fotofahndung nach Spiel in Bochum Anhänger des 1.FC Köln sollen Polizisten angegriffen haben

Diese konnte in Zusammenarbeit mit der Polizei Köln am 11. April 2024 einen Tatverdächtigen antreffen und in Gewahrsam nehmen. Der 26-jährige Kölner soll die Beamten angegriffen und einen besonders schweren Fall des Landfriedensbruchs begangen haben. Des Weiteren stellten die Beamten im Rahmen der Durchsuchungen fünf Mobiltelefone und Tatkleidung sicher.