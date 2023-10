Blindgänger in Köln 5400 Menschen müssen wegen Weltkriegsbombe evakuiert werden

Eine Weltkriegsbombe sorgt für eine große Evakuierungsaktion in Köln. Die 500-Kilo-Bombe wurde am Mittag entdeckt. Wie die Stadt mitteilte, soll diese noch im Laufe des Tages entschärft werden. Die Zehn-Zentner-Bombe ist im Inneren Grüngürtel zwischen Innere Kanalstraße, Vogelsanger Straße und Schmalbeinstraße/Albrecht-Dürer-Platz („Carola-Williams-Park“) an der Grenze zu Ehrenfeld bei Sondierungsarbeiten gefunden worden.