Evakuierung hat begonnen : Weltkriegsbombe in Köln-Lindenthal wird heute entschärft

Symbolbild. Foto: dpa

Köln Bei Boden-Sondierungsarbeiten wurde am Donnerstag in Köln eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Zehn-Zentner-Blindgänger soll am Freitag entschärft werden. Die Evakuierung hat begonnen, der Bereich wurde weiträumig abgesperrt.



Im Kölner Stadtteil Lindenthal wurde am Donnerstag bei Boden-Sondierungsarbeiten rund um die Werthmannstraße eine englische Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Dies teilte die Stadt Köln mit. Die Bombe soll am heutigen Freitag entschärft werden. Der Kampfmittelräumdienst hatte bereits am Vortag den vorläufigen Gefahrenbereich auf einen Radius von 500 Metern festgelegt. Das Krankenhaus Hohelind, das sich in diesem Bereich befindet, muss für die Entschärfung der Bombe daher zuvor komplett evakuiert werden. Etwa 300 Patienten sind laut der Stadt Köln von der Evakuierung betroffen. 200 seien bereits am Donnerstag entlassen oder verlegt worden.

Der genaue Evakuierungsbereich wird seitens des Ordnungsamtes noch abschließend bestimmt. Die Stadt Köln veröffentlicht dazu eine genaue Karte auf ihrer Internetseite.

Die Evakuierung hat planmäßig am Freitag gegen 9.15 Uhr mit einem ersten Klingelrundgang begonnen. Rund 80 Kräfte der Ordnungsämter Köln und Düsseldorf seien dafür im Einsatz. Rund 2600 Personen müssen ihre Wohnungen verlassen. Eine Anlaufstelle ist in der Turnhalle des Apostelgymnasiums in der Biggestraße 2 in 50931 Köln eingerichtet worden. Hunde dürfen auf das Schulgelände, aber nicht mit in die Turnhalle gebracht werden.

Dafür werden der Militärring, die Dürener Straße, Bachemer Straße und Decksteiner Straße für den Verkehr gesperrt. Betroffen sind auch die Stadtbahn-Linien 7 und 136 der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) sowie die Bahn der Häfen und Güterverkehr Köln (HGK). Autofahrer werden daher gebeten, den gesamten Bereich am Freitag weiträumig zu umfahren. Wann genau der Blindgänger entschärft wird, steht noch nicht fest.

