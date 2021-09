Entschärfung am Freitag : Weltkriegsbombe in Köln-Lindenthal gefunden

Weltkriegsbombe in Köln-Lindenthal gefunden

Entschärfung am Freitag

Köln Bei Boden-Sondierungsarbeiten wurde in Köln eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Zehn-Zentner-Blindgänger soll am Freitag entschärft werden.

Im Kölner Stadtteil Lindenthal wurde am Donnerstag bei Boden-Sondierungsarbeiten rund um die Werthmannstraße eine englische Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Dies teilte die Stadt Köln mit. Die Bombe soll am morgigen Freitag entschärft werden. Der Kampfmittelräumdienst hat den vorläufigen Gefahrenbereich auf einen Radius von 500 Metern festgelegt. Das Krankenhaus Hohelind, das sich in diesem Bereich befindet, muss für die Entschärfung der Bombe daher zuvor komplett evakuiert werden.