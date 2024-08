Geniale Idee oder Angebot mit Haken? So gut ist das Flug-Abo der ungarischen Billigairline Wizz Air

Die Airline verspricht, dass Fluggäste mit dem „All you can fly“-Abo unbegrenzt oft auf den internationalen Strecken von Wizz Air fliegen können. Was so vielversprechend klingt, sollten Interessenten jedoch genauer unter die Lupe nehmen und das Kleingedruckte lesen. In den Infos und FAQs finden sich einige Einschränkungen, die nicht unerheblich sind. Hier ein Überblick: