Köln: Brand auf Recyclinghof führt zu knapp neunstündigem Großeinsatz​

Ein Feuer in der Lagerhalle einer Recyclingfirma hat einen Großeinsatz der Kölner Feuerwehr ausgelöst. Foto: Feuerwehr

Köln In Köln hat von Montag auf Dienstag die Lagerhalle einer Recyclingfirma gebrannt. Die Feuerwehr war insgesamt fast neun Stunden mit mehr als 100 Einsatzkräften und 25 Fahrzeugen vor Ort.

In Köln hat ein Feuer auf dem Gelände einer Recyclingfirma zu einem Großeinsatz geführt. Wie die Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag mitteilte, breitete sich aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer in einer Lagerhalle aus. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte die Flammen zunächst unter Kontrolle bringen.